Rizesporlu Olawoyin İstanbulspor maçından galibiyet bekliyor

Olawoyin, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere, ligde son oynadıkları Gaziantep maçında hiç beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını, sonrasında da takım olarak maçın analizini yaptıklarını belirtti.

Olawoyin, Gaziantep maçından alacakları ders olduğunun altını çizdi.

"İstanbulspor maçı çok farklı olacaktır. Hocalarımıza çok güveniyoruz. Kendi aramızda neleri negatif, neleri pozitif yaptığımızı konuştuk. İstanbulspor maçında bir önceki yanlışlarımızdan ders çıkararak, pozitif şeyleri yaparak kazanmamız gerekiyor."

Olawoyin, İstanbulspor'un hafta içi maç oynamasının, karşılaşmaya bir etkisi olmadığını ifade etti.

"Her maç çok zor. Kiminle oynarsanız oynayın aynı zorlukta oluyor. Sahada mücadele ettiğiniz 90 dakikada sonuç belli oluyor. Bizim çıkıp bu maçı ne pahasına olursa olsun kazanması lazım."

Nijeryalı oyuncu, Türkiye'ye kanat oyuncusu olarak geldiğini vurguladı.

"Ankara'da orta saha şeklinde oynadığım oldu. On numara mevkisinde oynadığım zamanlar oldu. Benim nerede oynadığımdan çok, hocamızın nerede görev verdiği önemli. Tabii kendimi en rahat hissettiğim yer sol kanat diyebilirim ama hocam ne pozisyonda oynamam gerektiğini söylerse, ben her zaman elimden geleni yaparım."

Olawoyin, iç sahada taraftarın itici gücünü arkalarında hissettiklerini, İstanbulspor maçında da destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Çaykur Rizespor'dan taraftarlarına İsrail'i destekleyen firmaları boykot çağrısı

Öte yanda Çaykur Rizespor, taraftarlarına İsrail'e destek veren markaların ürünlerinin boykotu için çağrıda bulundu.

"Filistin'de yaşanan zulme, insanlık suçuna ekonomik anlamda ortak olan ve destek veren bütün markaların boykot edilmesi konusunda Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısını yineliyoruz ve tüm taraftarlarımızı desteğe çağırıyoruz."

Açıklamada, Mehmet Akif Ersoy'un "Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez." dizelerine de yer verildi.