Dürüstlük yaptı, hediye milli formayı kaptı

Başkentte 81 ilden 814 sporcunun yer aldığı yarışlara Erzincan'dan katılan Habip Demir, 12 yaş erkekler kategorisinde ilk sırada yer aldı.

Habip'in şampiyon olmasının ardından hocası Erzincan Atletizm İl Temsilcisi Zafer Altınel, sporcusuyla başarısını kucaklaşarak paylaştı.

Bu sırada aralarında geçen konuşmada Habip, hocasına yarışı "kestirmeden" gelmek durumunda kaldığı için kazandığını anlattı.

Zafer Altınel, sporcusunun anlattıklarını hakemlere ileterek yarışın sonucunu değiştirdi.

Habip Demir, Zafer Altınel ve Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintımar, yaşanan örnek olaya ilişkin düşüncelerini paylaştı.

"Hocam kestirmeden geldim"

Duygulandığı için konuşmakta zorlanan Habip Demir, yaptığı açıklamada, ayağına çarpıldığı için parkurdan çıkmak zorunda kaldığını, kestirmeden geldiği için de yarışı ilk sırada bitirdiğini söyledi.

"Şuradan girdim, ayaklarıma vurdular. Ondan sonra ben de şuradan geldim. Sonrada hocama söyledim." dedi.

Zafer Altınel de Habip'in ilk defa yarışlara katıldığını belirterek, "Birinci geldi. Şaşırdım, gittim kucaklaştım. Konuşunca, 'Hocam kestirmeden geldim.' dedi." ifadelerini kullandı.

Sporcusuyla konuştuklarını vakit geçirmeden durumu hakemlere ilettiğini anlatarak, "Hakemlere söyledim. Başkalarının hakkını almayalım. 6-7 sene sonra bunu hak edecektir." diyen Altınel, daha sonra Habib'i öperek tebrik etti.

TAF Başkanı Fatih Çintımar da Habip Demir'in görüntülere bakılmadan durumu anlatmasının önemine dikkati çekti.

"Bu yaştaki bir çocuğun, 'Yarışı kazanmadım, aradan girdim, buraya geldim, hak etmedim.' demesi, fair play için ve böyle bir organizasyon için çok önemli. Sonradan görüntülerden ortaya çıkacaktı ama buna gerek kalmadan onun gelip söylemesi bizim ve onun geleceği için çok güzel. Biz de dürüstlüğü için fair play ödülü olarak milli takım forması hediye ettik. İnşallah o milli takım formasını giyene kadar iyi çalışacak, ülkemizi temsil edecek sporculardan biri olacak. Kendisine dürüst davranışı için teşekkür ediyorum."