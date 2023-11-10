Çok Bulutlu 15.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 10.11.2023 17:14

Milli güreşçi Habbap Tursun güreşi çok seven babası için mindere çıktı

Erzurumlu 13 yaşındaki milli güreşçi Habbap Tursun, Avrupa ve Balkan şampiyonalarına hazırlanıyor.

Milli güreşçi Habbap Tursun güreşi çok seven babası için mindere çıktı
[Fotograf: AA]

Güreş sporunu çok seven babası Ali Bey Tursun isteğini kırmayıp spora 8 yaşında mindere çıkan Tursun, elde ettiği başarılarla iki yıl sonra milli takıma seçildi.

Bu yıl düzenlenen 13 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 38 kiloda 1. olan Tursun, 2024'te yapılacak Balkan ve Avrupa şampiyonlarına hazırlanıyor.

Aile Sosyal Hizmetler Spor Kulübü sporcusu Habbap Tursun, babasının güreşi çok sevdiğini ve onun isteğiyle güreşe başladığını söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Tursun, antrenörleriyle sürekli çalışarak başarı yakaladığını ifade etti.

"Hocalarımla günde 2,5 saat antrenman yapıyoruz. Antrenmanlar zor da olsa da gelip yapıyoruz. Türkiye şampiyonalarında birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecelerim var. Diğer liglerde de derecelerim var. Yağlı ve karakucak güreşlerinde gittiğim her yerde madalya aldım. Hedefim Avrupa ve Balkan şampiyonu olduktan sonra olimpiyatlara gidebilmek."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Antrenör Dursun Kurtoğlu: Her yıl üstüne katlayarak başarılarına devam ediyor

Antrenör Dursun Kurtoğlu da Habbap'ın çok çalışkan, azimli ve gayretli bir sporcu olduğunu söyledi. Kurtoğlu, Habbap'ın güreşi çok sevdiğini anlattı.

"Habbap çok çalışıyor. Şu anda çalışmalarının karşılığını ve başarısını bu sene gösterdi. Her yıl üstüne katlayarak başarılarına devam ediyor. Geçen sene Türkiye üçüncüsü olmuştu, bu sene hocalarıyla beraber daha fazla çalışarak Türkiye şampiyonu oldu."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kurtoğlu, Habbap'ın gelecek yıllarda ülkesini en iyi temsil edecek güreşçilerden birisi olacağına inandığını vurguladı.

"Hafta içi teknik, kuvvet, kondisyon ve güreş antrenmanlarını daha ağırlıklı çalışıyoruz. Hafta sonu ise kros, kuvvet, koşu antrenmanlarına hazırlanıyoruz. Antrenmanlarımız günde 3-4 saat sürmektedir. Habbap bu yıl Türkiye yarışmasında 41 kiloda yarışacak. Hedefi şampiyonluk olacak. Bu sene kendi yaş kategorisinde Balkan ve Avrupa şampiyonluğunu hedefliyoruz. Çalışmalarımız bu doğrultuda devam ediyor."

ETİKETLER
Erzurum Güreş
Sıradaki Haber
Özel sporcular Paris 2024'e odaklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:50
Kassam Tugayları: Gazze'de İsrail'e ait tank ve askerlerin toplanma alanını hedef aldık
17:43
'Kalp Kardeşler'nden organ bağışı çağrısı: Toprak olan organ kimseye yaramıyor
17:41
Netanyahu’dan ‘işgal’ açıklaması
17:31
Gazze'deki mezarlık görevlisi: Gördüğüm çocuk cesetleri nedeniyle uyuyamıyorum
17:39
İsrail Gazze'de okula saldırdı: En az 20 ölü
17:21
Öğrencilere ara tatilde etkinlik önerileri
MEB'in 24 Kasım'da dağıtacağı "beyaz önlük" için 900 bin öğretmen talepte bulundu
MEB'in 24 Kasım'da dağıtacağı "beyaz önlük" için 900 bin öğretmen talepte bulundu
FOTO FOKUS
İlkokul öğrencisi "Atatürk" şiirini gözyaşlarıyla okudu
İlkokul öğrencisi "Atatürk" şiirini gözyaşlarıyla okudu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ