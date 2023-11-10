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Spor
AA 10.11.2023 17:06

Milli boksör Bilge Kağan yumruklarını Avrupa şampiyonluğu için sallayacak

Milli boksör Bilge Kağan Kanlı, çalışmalarını 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönmek için sürdürüyor.

Milli boksör Bilge Kağan yumruklarını Avrupa şampiyonluğu için sallayacak

Boksa 11 yaşında başlayan 19 yaşındaki milli boksörün kariyerinde 8 Türkiye şampiyonluğu ile 2 Avrupa üçüncülüğü bulunuyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde, Karadağ'da 10-20 Kasım tarihlerinde yapılacak 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Bilge Kağan, yumruklarını şampiyonadan altın madalya ile dönmek için sallıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bilge Kağan Kanlı, boksa babası ve akrabaları sayesinde başladığını söyledi. Ringlerde 9 yıldır yumruk salladığını belirten Bilge Kağan, 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na ilk kez katılacağına işaret etti.

Milli sporcu, aynı zamanda Olimpik Boks Milli Takımı'nda da ter döktüğünü anlattı.

"Katılacağımız 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndan en güzel neticeleri almaya çalışacağız. Hedeflerimiz her zaman olimpiyat ve dünya şampiyonası. Başarılara kolay yollardan gidilmiyor. Bunlar bizim için bir basamak. Basamakları teker teker çıkıp temelimizi sağlam doldurmamız gerekiyor. Bu da bizim için güzel bir adım alacak. Takımımıza güveniyoruz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bilge Kağan, kampın verimli geçtiğini dile getirdi.

"Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Bu yıl bizim için çok yoğun geçti. Özbekistan'da yapılan Dünya Şampiyonası'ndaydık, oradan geldik hemen kamp sürecine girdik. Avrupa Oyunları'na gittik, oradan geldik tekrar kamp yaptık. Yoğun antrenman süreci geçirdik. İnşallah karşılığını alacağız. Avrupa Şampiyonası'nda, 'Hedefimiz madalya' demeyeceğim. Hedefimiz bu sefer altın madalya. O kilidi kırmanın zamanı geldi. İkinci, üçüncü olmanın artık forsu kalmadı."

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