İşitme engelli sporcular tarihi başarılarla adından söz ettiriyor

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, çok branşlı bir federasyon olarak ulusal ve uluslararası birçok turnuvaya katıldıklarını ve önemli başarılar elde ettiklerini söyledi.

Vural, Kırgızistan'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'na damga vurduklarını dile getirdi.

"Kırgızistan'da hem serbestte hem grekoromende spor tarihimizde ilk defa iki takımımızla dünya şampiyonu olduk. Kırgızistan'dan toplam 4 kupa, 26 madalyayla dönerek güzel bir başarı yakaladık."

Vural, Malezya'da düzenlenen kadınlar ve erkekler dünya futbol şampiyonası için de çok çalıştıklarını belirtti.

"Futbolda erkek takımımızla önceki yıllarda Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluğumuz var. Kadın Milli Futbol Takımı ise Malezya'dan dünya ikincisi olarak yurda döndü. A Milli Erkek Futbol Takımı de Malezya'da gruplarının son maçında Japonya'ya yenildi ve 9. oldu. Bunu bir yol kazası olarak değerlendiriyoruz."

Vural, İşitme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı'nın dünya şampiyonasında final maçında ABD'ye yenilerek ikinci olmasının tarihi bir başarı olduğunu vurguladı.

"Çocuklar orada dünya ikincisi olduklarını görünce maçtan sonra 'Aslında biz dünya şampiyonu da olabilirmişiz.' psikolojisine büründüler. Kadın futbolumuzu biraz daha çalışarak dünya şampiyonluğu, olimpiyat şampiyonluğu noktasına götürme planımız var. Erkek takımımız da kendilerini gözden geçiriyor, biz de nerede hata yaptıklarına yönelik çalışma yapıyoruz. Bundan sonraki futbol şampiyonalarında hem erkeklerde hem kızlarda hedefimiz şampiyonluk"

[Fotoğraf: AA / Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural,] [Fotoğraf: AA / Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural,]

"Erzurum'da yapılacak kış olimpiyatları büyük bir kazanım"

Vural, Erzurum'da düzenlenecek İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları için de çok ciddi hazırlık yaptıklarını aktardı.

"2017'de İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'na Samsun'da ev sahipliği yaptık. Samsun'da 96 ülkeden 8 bine yakın yabancı konuğun geldiği, 21 branşta spor aktivitesinin yapıldığı devasa bir organizasyonu başarıyla gerçekleştirmiştik. Erzurum Kış Olimpiyatları'nın da belirleyicisi aslında bizim Samsun'daki maharetimiz oldu."

Vural, Samsun'da gerçekleştirdikleri yaz olimpiyatlarında misafirlerin çok memnun kalmasının ve organizasyonun çok başarılı bulunmasının meyvesini aldıklarını vurguladı.

"Kış olimpiyatlarının yapılacağı ülkenin belirlendiği oylamada, sportif tesislerimizi, altyapımızı ve daha önce Samsun'da gerçekleştirdiğimiz olimpiyattaki organizasyon başarımızı da öne koyarak Kanada'nın, İtalya'nın, Fransa'nın talip olduğu kış olimpiyatlarının ev sahipliğini ülkemize aldık, Erzurum için büyük bir kazanım."

Kış olimpiyatları için Erzurum'a 50 ülkeden 2 bin konuk bekleniyor

Vural, Erzurum Kış Olimpiyatları'nı 2-12 Mart tarihlerinde planladıklarını, organizasyona şu ana kadar 40 ülkenin ön başvuruda bulunduğunu aktardı.

"Süreç devam ediyor, ülke sayısının 50'ye çıkacağını, sporcu ve yanında gelenlerle 2 bine yakın konuğun geleceğini düşünüyoruz. Kar sporlarında kayaklı koşu, alp disiplini ve snowboard, buz sporlarında curling ve buz hokeyi onun dışında futsal ve satranç olmak üzere toplam 7 branşta faaliyet yapacağız. Erzurum ve 5 ilçesinde olimpiyatı gerçekleştireceğiz."

Vural, olimpiyatlar için Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi geçen hafta ziyaret ettiklerini hatırlattı.

"Ülkemiz adına çok mutluyuz. Bunları yapabilmemiz ülkenin sportif altyapısının hazır olmasına bağlı, ülkenin neresine gidersek gidelim tesislerimiz tastamam hazırlanmış. Bu işte gelmiş geçmiş bütün bakanlarımızın çok büyük emeği olduğunu düşünüyorum, hepsine teşekkür ediyorum. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın spora gösterdiği özen, sahiplenmesi, hele bizim açımızdan engelli sporuna Cumhurbaşkanımızın bambaşka bir bakış açısı var. Bu manada en başta Cumhurbaşkanımıza ve şimdiye kadar gelmiş geçmiş bütün bakanlarımıza teşekkür ediyorum."

Erzurum'a büyük katkı sağlayacaklar

Vural, organizasyonun Erzurum ve Palandöken Dağı'nın tanıtımı açısından önemli olduğunu ifade etti.

"İşitme engelliler telefonla iletişimde görüntülü aramayı kullanıyorlar. Buraya gelenler yakınlarını Palandöken'den görüntülü arayacak, bu da önemli bir tanıtım olacak" Organizasyonun Erzurum'a katkıları büyük olacak."

Vural, Kış olimpiyatlarında futsal takımı ile iddialı olduklarını da dile getirdi.

"Futsalda bir yol kazası olmazsa şampiyon oluruz. Satrancı da çok önemsiyoruz, derece alabiliriz. Kayaklı koşuda bir üçüncülüğümüz var inşallah burada biraz daha iyi bir netice getirebiliriz. Curling için çalışıyoruz. Herkesi Erzurum'da sporcularımıza desteğe davet ediyoruz."