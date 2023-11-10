A Milli Takım'ın Almanya ve Galler maçlarının aday kadrosu açıklandı

Ay-yıldızlı ekibin yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, sakatlıktan dönen Cengiz Ünder'i yeniden aday kadroya davet etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Kaan Ayhan (Galatasaray), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Orta saha: Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Kenan Yıldız (Juventus), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Yusuf Yazıcı (Lille)

18 Kasım’da özel maçta Berlin’de Almanya ile 21 Kasım’da EURO 2024 Elemeleri’ndeki son maçında Cardiff’te Galler ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosu açıklandı. #BizimÇocuklar pic.twitter.com/BVHktEIgBe — Türkiye #BizimÇocuklar ???????? (@MilliTakimlar) November 10, 2023

Almanya'nın da aday kadrosu açıklandı

Almanya Milli Futbol Takımı'nın 18 Kasım Cumartesi günü Türkiye ile yapacağı özel maç öncesi aday kadrosu belli oldu.

Almanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Julian Nagelsmann tarafından aday kadroya davet edilen oyuncular şöyle:

Kaleci: Oliver Baumann (Hoffenheim), Janis Blaswich (Leipzig), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Defans: Robin Gosens (Union Berlin), Benjamin Henrichs (Leipzig), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Niklas Süle (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Malick Thiaw (Milan)

Orta saha: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Chris Führich (Stuttgart), Leon Goretzka (Bayern Münih), Pascal Gross (Brighton & Hove Albion), İlkay Gündoğan (Barcelona), Kai Havertz (Arsenal), Jonas Hofmann (Bayer Leverkusen), Joshua Kimmich (Bayern Münih), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Leroy Sane (Bayern Münih), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Forvet: Marvin Ducksch (Werder Bremen), Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Serge Gnabry (Bayern Münih), Thomas Müller (Bayern Münih)

Almanya, A Milli Futbol Takımı ile Berlin'de yapacağı hazırlık maçının ardından 21 Kasım'da da Viyana'da Avusturya ile karşılaşacak.