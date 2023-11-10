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Spor
AA 10.11.2023 16:10

Beşiktaş'a üç oyuncudan kötü haber

Beşiktaş'ta Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar, milli oyuncu Cenk Tosun sakatlandı. Milli takıma gidecek Kosovalı futbolcusu Milot Rashica RAMS Başakşehir'le oynanacak maçta oynayamayacak.

Beşiktaş'a üç oyuncudan kötü haber
[Fotograf: AA]

Kulüpten iki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı ekibin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Norveç ekibi Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakadan önce ısınma esnasında sakatlanan ve bu nedenle kadrodan çıkarılan Aboubakar'ın sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi.

Karşılaşmada 90 dakika forma giyen Cenk Tosun'un ise sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem belirlendi. İki futbolcunun tedavisine başlandı.


Milli takıma gidecek Rashica Başakşehir maçında forma giyemeyecek

Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, milli takıma çağrılması nedeniyle 12 Kasım Pazar günü RAMS Başakşehir'le oynanacak maçın kadrosunda yer almayacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Rashica, Kosova'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 12 Kasım'da İsrail ile yapacağı maçın aday kadrosuna davet edildi.

"Kosova ile İsrail arasında 15 Ekim'de oynanması planlanan müsabaka, UEFA'nın kararı doğrultusunda 12 Kasım Pazar günü oynanacaktır. Kosovalı futbolcumuz Milot Rashica, Kosova Futbol Federasyonu tarafından söz konusu maçın aday kadrosuna davet edilmiştir. FIFA talimatları doğrultusunda bugün ülkesine giderek milli takım kampına katılacak Rashica, futbol takımımızın Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 12 Kasım Pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda RAMS Başakşehir ile oynayacağı müsabakanın kadrosunda yer alamayacaktır."

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