Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi

Deneyimli çalıştırıcı, teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın istifasının ardından, takımın yeni teknik direktörü oldu. Çalımbay böylece ikinci kez Beşiktaş'ın başına geldi.

60 yaşındaki teknik direktör daha önce 2004/2005 sezonunda görev yapmıştı Siyah beyazlıların başında 31 maça çıkan Çalımbay, 18 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı.

Sezonun 18. haftasında görevi devralan deneyimli çalıştırıcı, bir sonraki sezonun 10. haftasında kulüpten ayrılmıştı

Çalımbay, Beşiktaş'taki seçimli genel kurula kadar takımın başında olacak. Siyah beyazlılar bu süreçte, 60 yaşındaki teknik direktör ile 4 resmi maça çıkacak.

Söz konusu süreçte Beşiktaş, 3 lig bir de UEFA Avrupa Konferans maçı için sahada olacak.

Deneyimli teknik adam için 11 Kasım Cumartesi günü saat 12.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenlenecek..