Çok Bulutlu 15.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT Haber 10.11.2023 16:55

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay getirildi.

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi

Deneyimli çalıştırıcı, teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın istifasının ardından, takımın yeni teknik direktörü oldu. Çalımbay böylece ikinci kez Beşiktaş'ın başına geldi.

60 yaşındaki teknik direktör daha önce 2004/2005 sezonunda görev yapmıştı Siyah beyazlıların başında 31 maça çıkan Çalımbay, 18 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı.

Sezonun 18.  haftasında görevi devralan deneyimli çalıştırıcı, bir sonraki sezonun 10. haftasında kulüpten ayrılmıştı

Çalımbay, Beşiktaş'taki seçimli genel kurula kadar takımın başında olacak. Siyah beyazlılar bu süreçte, 60 yaşındaki teknik direktör ile 4 resmi maça çıkacak.

Söz konusu süreçte Beşiktaş, 3 lig bir de UEFA Avrupa Konferans maçı için sahada olacak.  

Deneyimli teknik adam için 11 Kasım Cumartesi günü saat 12.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenlenecek..


ETİKETLER
Beşiktaş
Sıradaki Haber
Milli kick boksçu dünya şampiyonluğuna büyüklerde ulaşmayı hedefliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:57
İsrail keskin nişancıları Kudüs Hastanesi'ne saldırdı: Ölü ve yaralılar var
17:50
Kassam Tugayları: Gazze'de İsrail'e ait tank ve askerlerin toplanma alanını hedef aldık
17:43
'Kalp Kardeşler'nden organ bağışı çağrısı: Toprak olan organ kimseye yaramıyor
17:41
Netanyahu’dan ‘işgal’ açıklaması
17:31
Gazze'deki mezarlık görevlisi: Gördüğüm çocuk cesetleri nedeniyle uyuyamıyorum
17:58
İsrail Gazze'de okula saldırdı: En az 20 ölü
MEB'in 24 Kasım'da dağıtacağı "beyaz önlük" için 900 bin öğretmen talepte bulundu
MEB'in 24 Kasım'da dağıtacağı "beyaz önlük" için 900 bin öğretmen talepte bulundu
FOTO FOKUS
İlkokul öğrencisi "Atatürk" şiirini gözyaşlarıyla okudu
İlkokul öğrencisi "Atatürk" şiirini gözyaşlarıyla okudu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ