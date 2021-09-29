Finlandiya'nın Rovaniemi kentinde devam eden organizasyonda bayanlar 64 kiloda Aysel Özkan, koparmada 99 kiloyla gümüş, silkmede 105 kiloyla bronz, toplamda ise 204 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazanıp, Avrupa ikincisi oldu.

Erkekler 67 kiloda Mahmut Terzi, koparmada 128 kiloyla bronz madalya elde ederken, silkmede 147 kiloyla altıncı, toplamda da 275 kiloluk derecesiyle dördüncü sırada yer aldı.

Aynı kiloda yarışan Batuhan Sancak ise koparmada 117, toplamda da 269 kiloluk derecesiyle altıncılığı elde ederken, silkmede 152 kilo ile kürsünün üçüncü basamağında kendisine yer bulup, bronz madalyaya uzandı.

Millilerin şampiyonadaki madalya sayısı 4 altın, 10 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 20'ye ulaştı.