Milli halterci Gamze Altun'dan Avrupa rekoru

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda Gamze Altun, kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

45 kiloda mücadele eden Gamze, silkmede 92 kilogram ile Avrupa rekoru kırarak altın madalyaya uzanırken, toplamda 157 kilogram ile Avrupa ikinciliğini elde etti.

CANSU BEKTAŞ, KOPARMADA AVRUPA ŞAMPİYONU!



Avrupa Halter Şampiyonası kadınlar 45 kiloda sporcumuz Cansu Bektaş, 73 kilogramlık ağırlığı başarıyla kaldırdı ve altın madalyanın sahibi oldu!



Gururumuzsun Cansu! pic.twitter.com/60RIHyvLC2 — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) February 12, 2024

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