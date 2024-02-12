Çok Bulutlu 12.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 12.02.2024 18:12

Milli halterci Gamze Altun'dan Avrupa rekoru

Milli halterci Gamze Altun, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 45 kiloda, silkmede 92 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Milli halterci Gamze Altun'dan Avrupa rekoru
[Fotograf: AA]

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda Gamze Altun, kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

45 kiloda mücadele eden Gamze, silkmede 92 kilogram ile Avrupa rekoru kırarak altın madalyaya uzanırken, toplamda 157 kilogram ile Avrupa ikinciliğini elde etti.


Ayrıtılar geliyor...

ETİKETLER
Halter Milli Sporcular
Sıradaki Haber
Trabzonspor'da Thomas Meunier ilk kez ilk 11'de
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
18:31
Borsa günü rekorlarla tamamladı
18:55
Uluslararası Af Örgütü'nden "Refah" açıklaması: Olası savaş suçlarına ilişkin yeni kanıtlar var
18:05
Rusya, askeri yetkililer dahil 18 İngiliz vatandaşına yaptırım kararı aldı
18:00
Batman'da kar nedeniyle kapalı 227 yol ulaşıma açıldı
17:51
Elazığ'da operasyon: 5 şüpheli tutuklandı
Fotoğraf sanatçıları, Kulakkaya Yaylası'nın doğal güzelliklerini fotoğrafladı
Fotoğraf sanatçıları, Kulakkaya Yaylası'nın doğal güzelliklerini fotoğrafladı
FOTO FOKUS
İsrail'in kurşunları altında hayatını hiçe sayan kahraman doktor
İsrail'in kurşunları altında hayatını hiçe sayan kahraman doktor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ