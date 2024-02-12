Milli halterci Cansu Bektaş Avrupa Şampiyonu oldu

Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gün podyuma çıkan Cansu Bektaş, 45 kiloda koparmada 75 kilo kaldırarak birinci oldu.

Öte yandan bu sıklette yarışan diğer milli sporcu Gamze Altun ise 65 kiloluk derecesiyle koparma müsabakasını 5. sırada tamamladı.

CANSU BEKTAŞ, TOPLAMDA DA AVRUPA ŞAMPİYONU!



Avrupa Halter Şampiyonası kadınlar 45 kiloda sporcumuz Cansu Bektaş, koparmanın ardından toplamda da 163 kilograma ulaşarak Avrupa'nın en iyisi oldu. https://t.co/2z4MTPOuxb — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) February 12, 2024

İspanya'dan Maria Garcia Rincon 72 kiloluk derecesiyle ikinci, Bulgaristan'dan Mey Nguen Nadezlida 69 kiloluk derecesiyle üçüncü sırayı aldı.

Koparmada kazandığı altın madalyasıyla...



CANSU BEKTAŞ KÜRSÜNÜN ZİRVESİNDE! pic.twitter.com/oBAPX7qqMS — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) February 12, 2024







