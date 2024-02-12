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Spor
AA 12.02.2024 17:27

Milli halterci Cansu Bektaş Avrupa Şampiyonu oldu

Bulgaristan'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda Cansu Bektaş, koparmada 75 kilo kaldırarak Türkiye'nin şampiyonadaki ilk altın madalyasını kazandı.

Milli halterci Cansu Bektaş Avrupa Şampiyonu oldu
[Fotograf: AA]

Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gün podyuma çıkan Cansu Bektaş, 45 kiloda koparmada 75 kilo kaldırarak birinci oldu.

Öte yandan bu sıklette yarışan diğer milli sporcu Gamze Altun ise 65 kiloluk derecesiyle koparma müsabakasını 5. sırada tamamladı.


İspanya'dan Maria Garcia Rincon 72 kiloluk derecesiyle ikinci, Bulgaristan'dan Mey Nguen Nadezlida 69 kiloluk derecesiyle üçüncü sırayı aldı.




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