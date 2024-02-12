Çok Bulutlu 12.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 12.02.2024 17:06

Antalyaspor Yüzme Takımı 9 madalya kazandı

Antalyaspor Yüzme Takımı, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Açık Su Yüzme Kış Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışları'nda, 2'si altın olmak üzere toplam 9 madalya ve bir milli takım vizesi elde etti.

Antalyaspor Yüzme Takımı 9 madalya kazandı

Gebze ilçesindeki Gebze Olimpik Yüzme Havuzu’nda düzenlenen ve ülkemizin çeşitli illerinden pek çok yüzücünün katıldığı şampiyonanın 7bin 500 metre mesafe yarışında kırmızı beyazlı yüzücüler Boran Atasoy, Muhammed Eyüp Oya ve Abdulaziz Oruç sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü sırayı alarak madalyaları topladı.
Antalyasporlu erkek yüzücülerin rakiplerine geçit vermediği 7bin 500 metrenin Kadınlar kategorisinde yarışan Zeynep Kazancı ise ikinci olarak listeye bir gümüş madalya daha yazdırdı.

Yüzme takım sporcularının 7 bin 500 metrede gösterdikleri etkili performansın ardından 5 bin metre mesafede suya giren Antalyasporlu Bekir Murat Postalcıoğlu da birinci olarak kazandığı altın madalya ile akreplerin madalya sayısını 5’e yükseltti.

Kadınlar kategorisinde 11-12-13 Yaş Gelişim Grubu Yarışları’nda kulaç atan kırmızı beyazlı sporcu İrem Çağman’ın 3. olarak bronz madalya aldığı 3 bin metre yarışında takım arkadaşları Lidya Erdoğan ve Deniz Pekşen 5. ve 6. sırayı aldı.

Erdoğan ve Pekşen gelişim grubuna özel olarak ilk 8 içerisine giren sporculara verilen madalyaları kazandı.

Mesafesi ile oldukça zorlu bir yarış olan 10 bin metrede yarışan Antalyasporlu Poyraz Şan Aşkın, 1.53.26.60’lık derecesi ile gümüş madalya kazandı.

Poyraz Şan, elde ettiği derece ile Milli Takım seçme sıralamasında 4. sırayı alarak 18 Mayıs 2024 tarihinde İtalya'da düzenlenecek olan Len Cup’da mücadele edecek milli takımızda yer almaya hak kazandı.

ETİKETLER
Antalyaspor
Sıradaki Haber
Basketbol Milli Takımı EuroBasket 2025 aday kadrosunu açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
18:31
Borsa günü rekorlarla tamamladı
18:55
Uluslararası Af Örgütü'nden "Refah" açıklaması: Olası savaş suçlarına ilişkin yeni kanıtlar var
18:05
Rusya, askeri yetkililer dahil 18 İngiliz vatandaşına yaptırım kararı aldı
18:00
Batman'da kar nedeniyle kapalı 227 yol ulaşıma açıldı
17:51
Elazığ'da operasyon: 5 şüpheli tutuklandı
Fotoğraf sanatçıları, Kulakkaya Yaylası'nın doğal güzelliklerini fotoğrafladı
Fotoğraf sanatçıları, Kulakkaya Yaylası'nın doğal güzelliklerini fotoğrafladı
FOTO FOKUS
İsrail'in kurşunları altında hayatını hiçe sayan kahraman doktor
İsrail'in kurşunları altında hayatını hiçe sayan kahraman doktor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ