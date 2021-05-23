Türkiye Halter Federasyonu, şampiyonanın ilk gününde kadınlar 45 kiloda podyuma çıkan milli sporculardan Cansu Bektaş'ın koparmada 70, silkmede 84 ve toplamda 154 kiloyla 3 altın madalya elde ederek dünya şampiyonu olduğunu duyurdu.

Aynı kiloda yarışan bir diğer milli sporcu Melisa Güneş ise koparmada 69 kiloyla gümüş, silkmede 80 kiloyla bronz ve toplamda 149 kiloyla gümüş madalya aldı.

"Çok mutu ve gururluyuz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen milli halterci Cansu Bektaş, İstiklal Marşı'nı okuttukları için çok mutlu ve gururlu olduklarını aktardı.

[Fotoğraf: Cansu Bektaş (Türkiye Halter Federasyonu)]

Organizasyona çok yoğun bir programla hazırlandığını aktaran Cansu, "Türk bayrağını Özbekistan'da dalgalandırmak beni çok mutlu etti. İnşallah daha nice madalya ve şampiyonluklar kazanacağım" dedi.