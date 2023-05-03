Milli güreşcilerin yeni hedefi 2024 Paris Olimpiyatları

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 9, Ermenistan'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda 8 madalya kazanan ASKİ Spor'un ay yıldızlı sporcuları, Kulüp Başkanı Yüksel Arslan'ın ev sahipliğinde Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen medya gününe katıldı.

ASKİ Spor Kulübü Başkanı Arslan, sporcuların elde ettiği başarıların kendilerini çok sevindirdiğini belirtti.

"Hırvatistan'daki Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kulübümüzün sporcuları 9 madalya aldı. Avrupa'da en fazla madalya kazanan kulüp olarak tarihe geçtik. Avrupa'nın en iyi tesislerini yaptık, bu tesislerden daha fazla yararlanabilmek için '300 çocuk' projemizi başlattık. 4 binin üzerinde gencimiz bu tesislerde spordan faydalanıyor. Macunköy'de de Türkiye'de ilk defa yağlı güreş tesislerini yaptık."

Arslan, Ankara'da görkemli bir güreş organizasyonu hazırlığı içinde olduklarını kaydetti.

"Spora yapılan yatırımın ne kadar önemli olduğunu herkesin kavraması lazım. Güreşte sporcularımız kendi rekorlarını egale etti. Halterde çok büyük başarılar elde ettik, sporcularımıza Azerbaycan Cumhurbaşkanımız ödül verdi."

"İki şampiyonumuz ayağını feda etti."

ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp ve Taha Akgül ile tarihe geçtiklerini belirtti.

"Bu başarılar sıradan üç-beş kelimeyle anlatılacak bir başarı değil. Çünkü 100-150 yıllık tarihi bir başarı. İki sporcumuz, 10. ve 12. Avrupa şampiyonluklarını tarihe altın harflerle tarihe yazdırdı. Bu anlamda gençlerimize rol model olan bu sporcularımızı tebrik ediyorum."

Çakmar, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Avrupa Şampiyonası'na buruk gittiklerini dile getirdi.

"Ülkemizde 11 ilimizde deprem olmuştu. Milletimizin yüzünü güldürmek için orada iki şampiyonumuz ayağını feda etti. Taha'nın ayağında tendon kopuktu, Rıza'nın ayağında da yırtık vardı ona rağmen bu iki sporcumuz sonuna kadar mücadele ederek orada altın madalyayı getirdiler ve İstiklal Marşı'mızı okuttular. Avrupa Halter Şampiyonası'nda da sporcularımız çok üst düzey mücadele verdi. Orada farklı lobiler olmasına rağmen her şeyin üstesinden geldiler ve ülkemize altın madalyalarla İstiklal Marşı'mızı okutarak geldiler. Onlara çok teşekkür ediyorum."

"Rehavete kapılmıyoruz."

Başkent Zagreb'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 125 kiloda altın madalya kazanan olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, elde ettiği son şampiyonluğun kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

"Başarılı bir Avrupa Şampiyonası geçirdik. 10. Avrupa şampiyonluğum oldu. Bu başarıyı kazanırken çok büyük özveri, çalışma ve disiplin gösterdik. 10 diye söylerken kolay geliyor ama bunun altında çok büyük emek, azim var. Serbest güreşte 10 Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak zor. Serbest güreşte bu bir rekor. Bizim için büyük hedef olimpiyatlar. 2024 Paris Olimpiyatları'na bir yıl var. Rehavete kapılmıyoruz. Bu üstünlüğü koruyup, inşallah 4. kez dünya şampiyonu olacağım. Ardından 2024 Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlar var. İnşallah 3'te 3 yaparak kariyerimi en iyi şekilde noktalarım. Olimpiyatlarda altın madalyayı alayım, ayakkabımı çıkarıp minderi öpeyim, tamamen amacım bu."

"Sakatlık geçirmeme rağmen bırakmadım."

Grekoromen stilde mücadele eden milli güreşçi Rıza Kayaalp, belediyelerin desteğinin önemine işaret etti.

"Ülkemizin madalya deposu olan bir kulübümüz var. Belediyelerimiz sayesinde amatör sporlar ayakta duruyor. Birçok sporcu burada çalışıyor, ailesini geçindiriyor, ülkesine madalyalar kazandırıyor."

Rıza, Rus güreşçi Aleksandr Karelin'in 12 Avrupa şampiyonluğu rekorunu egale etti.

"Biz her zaman hedefi olan sporcularız. Amacımız bize verilen değeri boşa çıkarmamak. Bu Avrupa Şampiyonası benim için önemliydi, finalde 2. dakikada çok büyük sakatlık geçirmeme rağmen bırakmadım. Karelin'in kırılması zor denilen 12 Avrupa şampiyonluğu rekoru vardı. Onun rekorunu şükürler olsun egale ettim, inşallah seneye de kırarım. Son 4 dakika inanılmaz zorlandım ama hiçbir zaman maçı bırakmak istemedim. 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalyayı kazanarak bu işi zirvede bırakmak en büyük hayalim."