Filibe şehrinde düzenlenen organizasyonda grekoromen stil müsabakaları sona erdi. Bu stilde son gün, 4 milli güreşçi madalya mücadelesi verdi.

67 kiloda Kadir Kamal, finalde Gürcistan'dan Diego Chkhikvadze'yle karşılaştı. Rakibine 3-2 yenilen Kadir, minderden gümüş madalyayla ayrıldı.

Finaldeki diğer milli güreşçi 72 kilodaki Abdullah Toprak, bir başka Gürcü sporcu Giorgi Chkhikvadze'yle altın madalya mücadelesi verdi. Abdullah da rakibine 7-5 kaybetti ve gümüş madalyada kaldı.

97 kiloda mindere çıkan Mustafa Olgun ise Estonya'dan Richard Karelson'u yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Günün diğer madalya mücadelesinde 60 kiloda Mükremin Aktaş, bronz madalya için güreştiği Moldovalı Vitalie Eriomenco'ya 6-4 yenildi.

Türkiye takım halinde ikinci oldu

Toplam 10 sıklette mindere çıkan milli sporculardan 7'si madalya almayı başardı. Ay-yıldızlı ekip, organizasyonu 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyayla takım halinde 27 ülke arasında 156 puanla 2. sırada tamamladı.

Grekoromen stilde birinciliği 4 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalyayla 182 puan toplayan Gürcistan elde etti.

Şampiyonada milli sporculardan 55 kiloda Emre Mutlu altın, 67 kiloda Kadir Kamal, 72 kiloda Abdullah Toprak, 130 kiloda Fatih Bozkurt gümüş, 63 kiloda Mustafa Safa Yıldırım, 77 kiloda Abdurrahman Kalkan ve 97 kiloda Mustafa Olgun bronz madalya kazandı.