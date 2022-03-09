Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent, karşılaşmanın oynanacağı Nou Camp Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Kimse için sır değil, Xavi'nin Barcelona'sı şu anda sezonun en formda döneminde. Şampiyonlar Ligi'nde olsalardı kazanmaya hazırdı."

Torrent, teknik direktör Xavi Hernandez'in yarınki karşılaşmada kadrosunda rotasyon yapacağı görüşlerine de cevap verdi.

"Barcelona yüksek düzeyde bir oyuncu kadrosuna sahip ve bu yüzden rotasyon normal olur. Ama bireysel değişiklikler takımın oyun stilini değiştirmeyecektir."

Torrent, ligdeki Konyaspor maçına göre yarın bazı değişiklikler olacağını kaydetti.

"Mükemmelin üstünde bir maç oynamamız gerekiyor. Barcelona sahasında oynadığı her maçı kontrolü altında tutuyor. Bu, her takım için geçerli. İyi savunma ve iyi hücum yapmalıyız."

İspanyol teknik adam, Galatasaray'ın ligdeki durumuyla ilgili sorulara da cevap verdi.

"Galatasaray her zaman yukarıda olması gereken bir takım, tabii ki mevcut durumdan çıkmamız lazım. Ama geldiğimiz zaman ile şu andaki durumu iyi analiz etmemiz gerekiyor. Galatasaray iyi oynuyor, oyunu kontrol ediyor, kontrataklardan gol yemiyor. Takım, kulüp aynı zamanda taraftarlar için kesinlikle zor bir yıl olduğunu inkar edemeyiz ama buradan benim değil futbolcuların kalitesiyle çıkacağız."