Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri saat 14.00'te passo.com.tr adresinden satışa sunulacak.

2019-2020 sezonu kombine sahiplerine, GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine 14 Mart Pazartesi günü satılacak biletleri, GS logolu Passolig kart sahipleri ise 15 Mart Salı günü saat 11.00'den itibaren temin edebilecek.