Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 20:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray-Barcelona maçının biletleri satışa çıkarılacak
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya temsilcisi Barcelona ile 17 Mart Perşembe günü oynayacağı rövanş maçının biletleri, 14 Mart Pazartesi günü satışa çıkarılacak.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri saat 14.00'te passo.com.tr adresinden satışa sunulacak.
2019-2020 sezonu kombine sahiplerine, GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine 14 Mart Pazartesi günü satılacak biletleri, GS logolu Passolig kart sahipleri ise 15 Mart Salı günü saat 11.00'den itibaren temin edebilecek.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında NEF Stadyumu’nda oynayacağımız FC Barcelona maçının biletleri, 14 Mart Pazartesi günü saat 14.00’te satışa çıkıyor!— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 9, 2022
Detaylar için https://t.co/Trt1ji8aWV pic.twitter.com/0JCVwlV0wu
Etiketler: Galatasaray Avrupa Kupaları UEFA Avrupa Ligi Barcelona
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