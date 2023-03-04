Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi 23:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli güreşçiler Yasemin Adar ve Ahmet Duman, Bulgaristan'da şampiyon oldu
Bulgaristan'da düzenlenen Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası'nın üçüncü gününde milli güreşçiler Yasemin Adar ve Ahmet Duman, altın madalya aldı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar'ın, erkekler serbest stil 57 kiloda ise Ahmet Duman'ın rakiplerini yenerek altın madalya kazandıkları duyuruldu.
Turnuvada millilerin madalya sayısının da 9'a yükseldiği kaydedildi.
Etiketler: Milli Sporcular
Son Haberler
- 00:39
- 00:01
- 23:44
- 23:39
- 00:24
Sıradaki Haber
MKE Ankaragücü'nde iki futbolcu Beşiktaş maçında oynayamayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz