Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi 21:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
MKE Ankaragücü'nde iki futbolcu Beşiktaş maçında oynayamayacak
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak MKE Ankaragücü'nde yabancı oyunculardan Enock Kwateng ve Gboly Ariyibi, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yeni transferlerden Kwateng'in sağ arka adalesinde kanama ve kasta yırtık tespit edildiği belirtildi. Fransız oyuncunun tedavisinin 4-6 hafta süreceği aktarıldı.
Hücum oyuncusu Ariyibi'nin ise sakatlığından dolayı 1 hafta daha tedavisinin devam edeceği kaydedildi.
Etiketler: MKE Ankaragücü
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