Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yeni transferlerden Kwateng'in sağ arka adalesinde kanama ve kasta yırtık tespit edildiği belirtildi. Fransız oyuncunun tedavisinin 4-6 hafta süreceği aktarıldı.

Hücum oyuncusu Ariyibi'nin ise sakatlığından dolayı 1 hafta daha tedavisinin devam edeceği kaydedildi.