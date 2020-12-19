Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli güreşçiler Bireysel Dünya Kupası'nı toplam 13 madalya ile tamamlayarak tarihi bir zafer elde etti.

Serbest stil takım sıralamasında ise 104 puan toplayan ay-yıldızlılar dünya ikincisi oldu. Organizasyonda tam kadro mücadele eden Rusya 210 puanla birinci olurken, Azerbaycan 91 puanla üçüncü sırada yer aldı.

"Olimpiyatlar için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sürecine rağmen alınan sonuçların memnuniyet verici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Grekoromen stilde Kerem Kamal, Selçuk Can, Fatih Cengiz, Emrah Kuş, Metehan Başar, Cenk İldem, Rıza Kayaalp gibi şampiyonların katılmadığı Dünya Kupası'nda 4 madalya alınması ve takım halinde 3. olmaları büyük başarı. Serbest stilde ise Süleyman Atlı, Mustafa Kaya, Selahattin Kılıçsallayan, Soner Demirtaş, Fatih Erdin, Taha Akgül'ün olmadığı bir şampiyonada takım halinde ikinci olduk. Bu da gelecek adına sevindirici. Kadınlarda ise Elif Jale Yeşilırmak kadroda yoktu. Alınan 3 madalya ile kadınlarda ilk kez dünya üçüncüsü olduk. Dünya kupasında birinci olan Rusya tam takım olarak mücadele etti. Bizim kadromuzda ise daha çok gençler vardı. Genç güreşçilerimizin bu sonuçları almaları gelecek adına gerçekten umut verici. Pandemi sürecinde Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun büyük gayretleriyle tüm spor branşları rahat bir şekilde çalışma imkanı buldu. Pandemi sürecini bizler de Sayın Bakanımız sayesinde iyi bir şekilde geçiyoruz. Dünya Kupası'nda aldığımız başarılı sonuçlar da bunun kanıtı. Artık tek düşüncemiz olan olimpiyatlar için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."