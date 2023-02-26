Mısır’ın İskenderiye kentinde düzenlenen Ibrahim Moustafa Ranking Serisi’nde serbest stil 57 kilogramda mücadele eden Süleyman Atlı, finalde Ukraynalı Andrii Yatsenko’yu 12-11 mağlup ederek şampiyon oldu.

Mısır’daki ranking serisine eleme turundan başlayan Soner Demirtaş, Kırgız rakibi Islambek Orozbekov’u 5-2 mağlup ederek 1/8 turuna yükseldi. 1/8 turunda İranlı Hossein Noorali Abouzaripashkolaei’yi de 5-2’lik skorla geçen Soner Demirtaş çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Hintli Sagar Jaglan ile karşılaşan Soner, rakibine 6-0’lık üstünlük kurup adını yarı finale yazdırdı.

Süleyman Atlı, yarı finalde ABD’li Nicholas Raymond Suriano karşısında üstün bir mücadele sergileyerek minderden 9-3 galip ayrılıp finalde Ukraynalı Andrii Yatsenko’nun rakibi oldu.

Final müsabakasına iyi başlayan Süleyman Atlı, farklı bir üstünlük elde etse de son bölümde rakibinin farkı kapatmasına karşın müsabakadan 12-11 üstün ayrılarak altın madalyanın sahibi oldu.