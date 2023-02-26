Mısır’ın İskenderiye kentinde düzenlenen Ibrahim Moustafa Ranking Serisi’nde serbest stil 74 kilogramda mücadele eden Soner Demirtaş, bronz madalya müsabakasında Kazak rakibi Darkhan Yessengali’yi 5-1 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Mısır’daki ranking serisine eleme turundan başlayan Soner Demirtaş, Kırgız rakibi Islambek Orozbekov’u 5-2 mağlup ederek 1/8 turuna yükseldi. 1/8 turunda İranlı rakibi Hossein Noorali Abouzaripashkolaei’yi de 5-2’lik skorla geçen Soner Demirtaş çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Hintli Sagar Jaglan ile karşılaşan Soner, rakibine 6-0’lık üstünlük kurup adını yarı finale yazdırdı.

Soner Demirtaş, yarı finalde Rumen rakibi Iakub Shikhdzhamalov’a 4-3 mağlup oldu. Demirtaş, bronz madalya mücadelesinde Kazak rakibi Darkhan Yessengali’yi 5-1 mağlup ederek üçüncülüğü elde etti.