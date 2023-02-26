Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar 21:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli güreşçi Kerem Kamal son kazandığı madalyasını depremzedelere armağan etti
Mısır'da düzenlenen ve dünya sıralamasına puan veren İbrahim Mustafa Turnuvası'nda grekoromen stil 60 kiloda altın madalya kazanan İzmir Büyükşehir Belediyespor güreşçisi Kerem Kamal, madalyasını depremzedelere armağan etti.
İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kerem Kamal, depremde hayatını kaybedenlerin üzüntüsünü hissederek şampiyonada yer aldığını belirtti.
Kerem Kamal, depremlerin ardından ülke olarak çok büyük üzüntüler yaşandığını aktardı.
"Mısır'a da bunun burukluğu ile geldik. Milli takım olarak iyi dereceler alıyoruz. Ben de tüm rakiplerimi yenerek altın madalya kazandım. Bunun için mutluyum ancak bir yanım da çok buruk. Bu madalyayı depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza armağan ediyorum. Gelecekte umarım bir daha böyle felaketleri yaşamayız."
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