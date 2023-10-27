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Spor
AA 27.10.2023 15:45

Milli güreşçi Nesrin Baş: Türk kadınının gücünü göstermeye devam edeceğim

23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Beşiktaş'ın milli sporcusu Nesrin Baş, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümünde bu başarıyı elde etmesinden dolayı gururlu olduğunu belirtti.

Milli güreşçi Nesrin Baş: Türk kadınının gücünü göstermeye devam edeceğim

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen organizasyonda kadınlar 68 kiloda altın madalyanın sahibi olan Nesrin Baş, Beşiktaş Kulübünün internet sitesine açıklamalarda bulundu.

21 yaşındaki güreşçi, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu olarak Türk kadınının gücünü gösterdiğini vurguladı.

"Hedefim olimpiyatlara gidip altın madalya kazanmak. Başta ailem olmak üzere; Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu'na ve antrenörlerime teşekkür ediyorum. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında dünya şampiyonu olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Türk kadınının gücünü göstermeye devam edeceğim. Ne mutlu Türk'üm diyene."

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