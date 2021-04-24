Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden organizasyonda Kerem Kamal, yarı finalde Belaruslu Hleb Makaranka'yı 7-2 yenerek finale yükseldi.

Milli güreşçi, grekoromen stil 60 kilo finalinde yarın dünya şampiyonu Rus Sergey Emelin ile karşılaşacak.

Grekoromen stil 67 kilo yarı finalinde dünya üçüncüsü Sırp Mate Nemes ile karşılaşan Murat Fırat, 3-3 biten müsabakayı ihtarı olduğu için kaybetti.

Murat, yarın Azerbaycanlı Namaz Rustamov ile İtalyan Zaur Kabaloev arasındaki repesaj müsabakasının galibiyle üçüncülük mücadelesi verecek.

Türkiye'yi 72 kiloda temsil eden Selçuk Can'ın çeyrek finalde yenildiği Polonyalı Roman Pacurkowski, finale yükselemedi. Böylece milli güreşçi organizasyona veda etti.