Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 19:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli güreşçi Bediha Gün, 4. kez Avrupa üçüncüsü oldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda Türkiye'yi temsil eden Bediha Gün, 4. kez üçüncü olarak bronz madalya kazandı.
Başkent Budapeşte'de düzenlenen organizasyonun dördüncü gününde milli sporcu Bediha Gün, üçüncülük müsabakasında İsveçli Nova Ilona Bergman ile karşılaştı.
Bergman'ı 5-4 yenen milli güreşçi, bronz madalya elde etti. Milli güreşçi Bediha, böylece 4. kez Avrupa üçüncüsü oldu.
Bediha Gün 2018, 2019 ve 2020 Avrupa şampiyonlarında da üçüncülük kürsüsünde yer almıştı.
Budapeşte'de çeyrek finalde Macar Erika Bognar'ı yenen milli sporcu, yarı finalde Ukraynalı Oleksandra Khomenets'e mağlup olmuştu.
Etiketler: Avrupa Güreş Şampiyonası
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