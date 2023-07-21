Milli futbolcu Cenk Özkacar Valencia'nın vazgeçilmezi olmak istiyor

Kulüp televizyonuna açıklamada bulunan Cenk, Valencia'da gelecek sezon önemli başarılara imza atmak istediklerini belirtti.

"Çok güzel bir ortamımız var. Takımda ve şehirde çok rahatım. Valencia'yı çok seviyorum. Öncelikle çalışarak takımda yerimi kazanacağım. Bu takım için yüzde yüzümü vermek istiyorum. Her gün kendimi geliştirmek ve takıma faydalı olmak ilk hedefim."

Cenk, La Liga'nın çok rekabetçi bir organizasyon olduğunu aktardı.

"Her maçta tam konsantrasyon içinde olmalıyız. Geçen yıl birçok şey öğrendim ama kişisel düzeyde ve takım olarak daha da ilerlemeliyiz. LaLiga'da başarılı olmak için tüm gücünüzü ortaya koymalı ve her top için mücadele etmelisiniz. Valencia olarak biz de bunu yapacağız."

Cenk Özkacar, 15 numaralı formayı giymesi hakkında açıklama yaptı.

"15, annemin doğum günü. Bu yüzden bu numara ile devam etmek istiyorum. Umarım bu yıl bana enerji verecek ve sahada daha iyi oynamama yardımcı olacak."

Cenk, Valencia taraftarının kendisine verdiği destekten dolayı mutlu olduğunu da dile getirdi.

"Gurur duyuyorum. Taraftarlar beni baştan beri destekledi. Onlar geçen yıl zor anlarımızda bizim için itici güç oldu. Her zaman yanımızdalar. Onlara takımlarıyla gurur duymaları için elimizden geleni yapacağımızı söyleyebilirim."