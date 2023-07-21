Çok Bulutlu 32.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 21.07.2023 15:19

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Hind Ben Abdelkader'i transfer etti

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Belçikalı oyuncu Hind Ben Abdelkader'i kadrosuna dahil etti.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Hind Ben Abdelkader'i transfer etti

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son iki sezonda Rusya ligi ekiplerinden Nika Syktyvkar forması giyen 28 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Hind Ben Abdelkader'in Türkiye'de daha önce Hatay Büyükşehir Belediyespor forması da giydiği hatırlatılarak, "Hind Ben Abdelkader'e 'Galatasaray Çağdaş Faktoring'e hoş geldin' diyor, aynı zamanda transferini duyurduğumuz bugün doğum günü olan oyuncumuza sarı kırmızılı formamız ile sağlık, mutluluk ve başarılar dolu seneler diliyoruz." denildi.

ETİKETLER
Basketbol Galatasaray Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Binicilik Federasyonu Başkanı Tuncer 19 kulübü ziyaret etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:50
CHP'yi hafta sonu yoğun bir gündem bekliyor
16:42
Hindistan'da halk su yoluyla bulaşan hastalıklara karşı uyarıldı
16:32
Ankara'da taksi ücretleri güncellendi
16:23
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları pazar günü yapılacak
16:22
Rusya yeni tahıl ihracat yolları üzerinde çalışıyor
16:17
Kopan bacağı 9 saatte dikilen motokurye yürüyeceği günleri bekliyor
Sınır kontrolleri nedeniyle Dover Limanı'nda trafik yoğunluğu yaşandı
Sınır kontrolleri nedeniyle Dover Limanı'nda trafik yoğunluğu yaşandı
FOTO FOKUS
Bitlis'te hortum paniği! O anlar saniye saniye kaydedildi
Bitlis'te hortum paniği! O anlar saniye saniye kaydedildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ