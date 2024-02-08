Milli eskrimciler 5 ülkede madalya mücadelesi verecek

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular, Gürcistan, İspanya, Peru, Bulgaristan ve İtalya'da 9-11 Şubat'ta düzenlenecek organizasyonlara katılacak.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yarın ön eleme karşılaşmalarıyla başlayacak Büyükler Dünya Kupası'nda erkekler kılıç kategorisinde Toprak Altınçekiç, Tolga Aslan, Kerem Çağlayan, Muhammed Furkan Kalender, Enes Talha Kalender, Adem Doruk Küpeli, Arda Tanerler, Furkan Yaman ve Enver Yıldırım piste çıkacak.

Peru'nun başkenti Lima'daki Dünya Kupası'nda kadınlar kılıçta Nisanur Erbil ve Deniz Selin Ünlüdağ kürsü mücadelesi verecek. Kadınlar epede Beyza Halvacıay ve Yağmur Yurttaş ise İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek Dünya Kupası'nda ter dökecek.

Aynı tarihlerde flöreciler İrem Karamete Baldini, Firuze Ayşen Güneş, Can Alkış, Baha Baykal Çetinel ve Alp Eyüpoğlu, İtalya'nın Torino kentinde düzenlenecek Grand Prix'de madalya arayacak.

Yıldız flöreciler Ahmed Turgut Anbarlılar, Zekeriye Tuna Arslan, Mehmet Ata Çoban, Arda Barış Demircan, Kıvanç Kırtay, Doruk Tosun, Alara Atmaca, Beril Demir, Serra Gülin Gençoğlu, Elvin Gülışık, Nil Kırtay, Ada Küfeciler, Irmak Önen ve Beril Türkmen de Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Avrupa Yıldızlar Circuit Turnuvası'nda boy gösterecek.

Muhabir : Musa Samur