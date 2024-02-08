Real Valladolid 38 yaşındaki Alvaro Negredo'yu transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, 38 yaşındaki golcü futbolcuyla sezon sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzalandığı bildirildi.
Kariyerinde Sevilla, Manchester City ve Valencia gibi takımların formasını giyen İspanyol futbolcu, Beşiktaş'ta 2017-2018 sezonunda görev yaptı.
¡???? ???? ???? ???? ???? ???? ????!— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) February 8, 2024
Llega a Pucela el Tiburón del Pisuerga
¡Bienvenido, @Alvaronegredo9! https://t.co/jAIj1z66pK https://t.co/nVauLeU9g1 pic.twitter.com/gPR4oUA1y1