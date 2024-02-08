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Spor
AA 08.02.2024 15:55

Real Valladolid 38 yaşındaki Alvaro Negredo'yu transfer etti

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) ekiplerinden Real Valladolid, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Alvaro Negredo'yu renklerine bağladı.

Real Valladolid 38 yaşındaki Alvaro Negredo'yu transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, 38 yaşındaki golcü futbolcuyla sezon sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kariyerinde Sevilla, Manchester City ve Valencia gibi takımların formasını giyen İspanyol futbolcu, Beşiktaş'ta 2017-2018 sezonunda görev yaptı.


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