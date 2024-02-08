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Spor
AA 08.02.2024 15:50

A Milli Takım İtalya ile hazırlık maçı yapacak

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde 4 Haziran'da deplasmanda İtalya ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım İtalya ile hazırlık maçı yapacak
[Fotograf: AA]

Türkiye Futbol Federasyonun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bologna kentindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı müsabaka TSİ 21.45'te başlayacak.

İki ülke bugüne kadar 9'u resmi, 6'sı özel olmak üzere toplam 15 kez karşı karşıya geldi.

İtalya 11 maçtan galibiyetle ayrılırken, 4 maç beraberlikle sona erdi. İtalya, geçmişte Türkiye'ye 1964 Avrupa Şampiyonası Elemeleri, 1974 Dünya Kupası Elemeleri ile 2000 ve 2020 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde rakip oldu.

İki takım son olarak 29 Mart 2022 tarihinde Konya'da oynanan özel maçta karşılaşmış, İtalya sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.
 

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