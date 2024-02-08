Milli hentbolcu Beyza İrem Türkoğlu Polonya'ya transfer oldu

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre A Milli Kadın Takımı'nın sol kanat oyuncusu Beyza İrem Türkoğlu, Polonya Süper Lig ekiplerinden MKS Lublin'e transfer oldu.
Daha önce Ankara Yenimahalle Belediyespor, Kastamonu Belediyespor ve Danimarka'nın Team Esbjerg takımlarında forma giyen Beyza İrem, son olarak Konyaaltı Belediyespor'da oynadı.
Milli formayı 23 maçta giyen Beyza İrem Türkoğlu, 76 gol attı.
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın sol kanat oyuncusu ve Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde ilk yarısında Konyaaltı Belediyespor forması giyen Beyza İrem Türkoglu, Polonya Süper Ligi takımlarından MKS Lublin takımına transfer oldu.— Türkiye Hentbol Federasyonu (@Hentbol_Fed) February 8, 2024
Beyza İrem Türkoğlu'nu kutlar, yeni takımında… pic.twitter.com/mFZxZ6oDLu