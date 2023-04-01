Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Filibe kentindeki organizasyonun ilk gününde genç kadınlar kılıç kategorisinde Nisanur Erbil, yarı finalde Japon Yuina Kaneko'ya 15-13 yenilerek bronz madalya elde etti.

Öte yandan piste çıkan diğer sporculardan Muhammed Furkan Kalender 16'ncı, Tolga Aslan 21'inci, Damla Demirkol 28'inci, Nil Güngör 43'üncü, Begüm Alkaya 45'inci, Kerem Çağlayan 50. ve Ahmet Turgut Taflan organizasyonu 94. sırada tamamladı.

Şampiyona yarın yıldız kadınlar ve erkekler kılıç kategorileri ile devam edecek.