Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada bugünkü finalde Esra Türkmen, 53.20'lik derecesiyle 8. sırayı elde etti.

Yarışma sonrasında müsabakayı değerlendiren Esra Türkmen, "Yağmur arasında tüm sporcular olarak ne olduğunu anlayamadık, stada gelirken hava güneşliydi. Bekleme süresi biraz soğumama neden oldu. İstediğim yarışmayı çıkaramadım, ama elimden geleni yaptım. Yine de madalya için atılan dereceye bakılınca madalya alamadığım için üzülüyorum." değerlendirmesinde bulundu.