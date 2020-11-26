Çalışmalarını İzmir'de sürdüren 17 yaşındaki Nazlı Savranbaşı, büyükler kategorisinde yarışmaya başladığı geçen yıl 16 yaşında Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda gösterdiği performansla 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota aldı.

Olimpiyatların, COVID-19 tedbirleri kapsamında ertelenmesinin ardından çalışmalarına devam eden milli sporcu, 17-20 Aralık'taki Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

"Yarışmak için sabırsızlanıyoruz"

Nazlı Savranbaşı, Avrupa şampiyonasında yarışacakları için çok heyecanlı olduklarını söyledi. Salgın önlemleri çerçevesinde tüm yarışmaların iptal edildiğini hatırlatan milli sporcu, "Bu şampiyonanın yapılacak olması bile bizim için motivasyon oldu. Yaklaşık 2-3 aydır hazırlanıyoruz, kısa bir zaman kaldı. Yarışmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Madalyayı almak için yarışmayı bekliyorum"

Nazlı Savranbaşı, şampiyonada ev sahibi olmanın gurur verici olduğunu belirterek, "Kendi evimizde yarışacağız. Takım olarak iyi olduğumuzu düşünüyorum. Takım madalyası almak istiyoruz. Takım olarak bu hedefe kitlendik ve buna hazırız. Bireysel olarak da aletlerde özellikle asimetride final yapmak ve ardından madalya almak istiyorum. Bunun için konsantre bir şekilde hazırım hem mental hem fiziksel. Yarışmayı bekliyorum" dedi.