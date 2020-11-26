Federasyondan yapılan açıklamaya göre, artan koronavirüs vakalarından dolayı aralık ayında düzenlenmesi planlanan Süper Lig'de üçüncü etap, 1. Lig ile 3. Lig'de ise birinci etap müsabakaları ertelendi.

Yönetim kurulunun ertelenen müsabakalarla ilgili kararını daha sonra kulüplere bildireceği aktarıldı.

