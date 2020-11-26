Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 11:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Masa tenisinde ligler ertelendi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, yeni tip koronavirüs salgınından dolayı ligleri ileri bir tarihe erteledi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, artan koronavirüs vakalarından dolayı aralık ayında düzenlenmesi planlanan Süper Lig'de üçüncü etap, 1. Lig ile 3. Lig'de ise birinci etap müsabakaları ertelendi.
Yönetim kurulunun ertelenen müsabakalarla ilgili kararını daha sonra kulüplere bildireceği aktarıldı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Masa Tenisi
Sıradaki Haber
Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz