Milli boksör Ece Asude Ediz altın madalya için yumruk sallayacak

Babasının yönlendirmesiyle kilo vermek amacıyla 2017'de boksa başlayan ve kısa sürede başarılı bir sporcu olan Ece, 2019'da Yıldız Kızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 80 kiloda altın madalya kazandı.

Ece, 2021'de de 63 kiloda Avrupa üçüncüsü oldu

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde, Karadağ'da 10-20 Kasım tarihlerinde yapılacak 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na 57 kiloda hazırlanan Ece, burada altın madalyaya ulaşmayı hedefliyor.

Ece Asude Ediz, boksa başladığında 80 kilo olduğunu, başlarda sporla sadece kilo vermeyi hedeflediğini söyledi.

Ece, daha sonra turnuvalara katılmaya başladığını ve zamanla kilo verdiğini belirtti.

"Bu yıl 57 kiloda Türkiye şampiyonu oldum. Hedef Avrupa. İnşallah Avrupa'da da altın madalyayı getirmeyi planlıyorum."

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi antrenörlük bölümü ikincisi sınıfta eğitim gördüğünü dile getiren Ece, boksu ve eğitimini bir arada sürdürdüğünü vurguladı.

Asıl hedefi olimpiyat şampiyonluğu

Ece, asıl hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğuna işaret etti.

"Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Günde çift idmanla şampiyonaya hazırlanıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz ancak asıl hedefim olimpiyatlar."

Türkiye'de kadın boksunun son yıllarda büyük başarı yakaladığına dikkati çeken Ece, kendisinin de bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.