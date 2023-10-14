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Spor
AA 14.10.2023 10:50

EURO 2024 Elemeleri'nde 8. hafta heyecanı başlayacak

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 8. haftası, 15 Ekim Pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak.

EURO 2024 Elemeleri'nde 8. hafta heyecanı başlayacak

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 8. haftasında, 22 karşılaşma oynanacak.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu yedinci maçında 15 Ekim Pazar günü Konya'da Letonya ile karşı karşıya gelecek.

Hırvatistan'ı deplasmanda mağlup ederek grupta liderliğe yükselen A Milli Takım, 15 Ekim Pazar günü Letonya'yı da yendiği takdirde gruptaki son maçı öncesinde EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

Grubun diğer maçında ise aynı gün Galler, Hırvatistan'ı konuk edecek. D Grubu'nun bir diğer takımı Ermenistan ise haftayı bay geçecek.

Elemelerde 8. hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:

15 Ekim Pazar:

A Grubu:

16.00 Gürcistan-Kıbrıs Rum Kesimi

21.45 Norveç-İspanya

D Grubu:

21.45 Türkiye-Letonya

21.45 Galler-Hırvatistan

E Grubu:

19.00 Çekya-Faroe Adaları

21.45 Polonya-Moldova

I Grubu:

19.00 İsviçre-Belarus

21.45 Romanya-Andorra

16 Ekim Pazartesi:

B Grubu:

21.45 Yunanistan-Hollanda

21.45 Cebelitarık-İrlanda Cumhuriyeti

F Grubu:

19.00 Azerbaycan-Avusturya

21.45 Belçika-İsveç

J Grubu:

21.45 İzlanda-Lihtenştayn

21.45 Bosna Hersek-Portekiz

21.45 Lüksemburg-Slovakya

17 Ekim Salı:

C Grubu:

21.45 İngiltere-İtalya

21.45 Malta-Ukrayna

G Grubu:

21.45 Litvanya-Macaristan

21.45 Sırbistan-Karadağ

H Grubu:

19.00 Finlandiya-Kazakistan

21.45 Kuzey İrlanda-Slovenya

21.45 San Marino-Danimarka

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