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Spor
DHA 14.10.2023 10:57

Samsunspor teknik direktörü Gisdol: Hedefimiz ligde kalmak

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, ilk olarak hedeflerinin ligde kalmak olduğunu söyledi.

Samsunspor teknik direktörü Gisdol: Hedefimiz ligde kalmak
[Fotograf: DHA]

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Milli takım arası nedeniyle Antalya’da çalışmalarını sürdürürken, teknik direktör Markus Gisdol, açıklamalarda bulundu.

Gisdol, futbolcuların kendisini çok iyi karşıladığını belirtti.

"Öncelikle şunu söyleyebilirim ki tüm kulüp çalışanlarımız beni çok güzel karşıladı. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Tabi daha önce bu duruma benzer tecrübelerim oldu. Hamburg, Köln ve Hoffenheim gibi takımların hepsi ligde kaldı. Herkes de bunun farkında bu sebepten dolayı ben de buraya geldim ve şu anki hedefimiz Süper Lig'de kalmak."

"Sahada yüzde yüzünü verecekler"

Markus Gisdol, futbolcuların her maçta sahada yüzde yüzünü vereceklerinin sözünü verdi.

"Daha dün başladım bugün ikinci günümüz, yüksek tempoda antrenmanlarımız devam ediyor. Oyuncularımla konuştum hepsi ‘forma’ için ellerinden gelenin en iyisini yapıp savaş veriyor. Ben kendilerine tavsiyelerde bulundum. Artık geçmişte olan her şey geride kaldı. Şimdi yapmamız gereken tamamen şu ana odaklanmak ve tam olarak oyuncularım da bunu yapıyor. Şu an Antalya'da kamptayız, Samsun'a gitmeyi dört gözle bekliyorum. Çok merak ettiğim bir şehir, çok güzel şeyler duydum. Taraftarımız zaten futbolu bilen bir taraftar grubu. Samsun bir futbol şehri. Çok güzel şeyler duydum ve zaten bu sebeple buraya geldim. Taraftara şunun sözünü verebilirim, yüzde yüzümüzü vereceğimizi onlar da bilsin. Oyuncularımız da her zaman her maçta sahada yüzde yüzünü verecekler. Taraftarımız da bunu sahada fark edecek. Onların desteğiyle beraber çok güzel maçlar oynayacağımıza inanıyorum."

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