Sokaktan izole oldular, ancak spordan kopmadılar. Erzurum'da Milli Bisikletçiler koronavirüse karşı tedbir aldılar. Antrenmanlarını evde yapmaya başladılar.

Bisiklet Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Mustafa Kocaman, "Evde hayat var yani yaşayabilen kişiler için evde hayat var her türlü aktivitelerin gerçekleşebileceği bir ortam denemelerini de tavsiye ederim yani. Çok güzel sportif aktiviteler yapılabilir." diye konuştu.

Milli bisikletçiler, antrenmanlarını internet üzerinde simülasyon sistemi ile yapıyor. Balkan ve Avrupa şampiyonası için pedal çeviriyor.

Sporcular günlerinin büyük bir bölümünü bisiklet üstünde antrenman yaparak geçiriyorlar. Oluşturdukları bu sistem sayesinde Avrupa ve Balkan Şampiyonası'nda yarışacak rakiplerini de yakından tanıma imkanı buluyorlar.

Bisikletçiler, simülasyon sayesinde rakiplerini de tanıyorlar.

Kocaman, "Rakiplerini görüyorlar güçlerini görebiliyorlar ölçebiliyorlar nerede olduklarını biliyorlar mesela şuanda Balkan Şampiyonası yapıldığında sporcularımız kendilerinin hangi sırada olduklarını çok rahatlıkla görebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Antrenmanlarını eve taşıyan milli sporcular herkese "evde kal" mesajı da veriyor.