Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ramazan, Portekiz'in Anadia kentinde düzenlenen yarışmada elde ettiği dereceyle Türkiye'ye 5 yıl sonra pist bisikletindeki ilk madalyasını kazandırdı.

Elit erkekler kategorisinde yarışan Celalettin Kal ise ilk kez katıldığı organizasyonu, yaşadığı teknik sorun nedeniyle 23. sırada tamamladı.