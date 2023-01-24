Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı 09:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli bisikletçi Ramazan Yılmaz Portekiz'de 2. oldu
Artur Lopes Uluslararası Pist Kupası'nda mücadele eden milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, genç erkekler kategorisinde gümüş madalya kazandı.
Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ramazan, Portekiz'in Anadia kentinde düzenlenen yarışmada elde ettiği dereceyle Türkiye'ye 5 yıl sonra pist bisikletindeki ilk madalyasını kazandırdı.
Elit erkekler kategorisinde yarışan Celalettin Kal ise ilk kez katıldığı organizasyonu, yaşadığı teknik sorun nedeniyle 23. sırada tamamladı.
Sporcumuzu ve teknik ekibimizi tebrik eder, başarıların devamını dileriz.— Türkiye Bisiklet Federasyonu (@trbisikletfed) January 23, 2023
Etiketler: Portekiz
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