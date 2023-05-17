Milli basketbolcu Olcay Çakır Turgut İspanya'ya transfer oldu

İspanyol ekibi, 29 yaşındaki oyun kurucunun transferini Türkçe "Hoş geldin Olcay" ifadesiyle sosyal medya hesabından duyurdu. Milli basketbolcu da görüntülü mesajında, yeni takımında oynamak için sabırsızlandığını söyledi.
Olcay Çakır Turgut, geçen sezon Fenerbahçe ile FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ile ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
???????????? ???????????????????????????????? ???????? ???????????? ???????????????????? ???? ???????????????????????? @TurgutOlcayCakr se une a la “dirección de juego” en @cbavenida— Perfumerías Avenida (@CBAvenida) May 17, 2023
Hoş geldin OLCAY
INFO https://t.co/gV3oUeVI2j pic.twitter.com/kVLAua4TDH