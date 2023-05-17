Başakşehir Ümraniyespor yenişemedi

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan İstanbul derbisinde ev sahibi Medipol Başakşehir, 4. dakikada Aleksic ile 1-0 öne geçti.

7. dakikada turuncu-lacivertli ekipte Mahmut Tekdemir, Onur Ayık'ın yüzüne yaptığı müdahale gerekçesiyle kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

[Fotoğraf: AA]

Eksik kalan Başakşehir, 45+4. dakikada farkı 2'ye çıkarma fırsatını kullanamadı.

Bu dakikada Aleksic'in kullandığı penaltı atışında kaleci Orkun, soluna uzanıp meşin yuvarlağı kornere çeldi.

[Fotoğraf: AA]

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Konuk HangiKredi Ümraniyespor, 58. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı.

Penaltı atışını golcüsü Umut Nayir ile gole çeviren Ümraniye ekibi, mücadelede 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Kalan sürede skor değişmedi ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada Başakşehir öne geçti. Adnan Januzaj'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Aleksic, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin bacaklarının arasından ağlara yolladı: 1-0.

7. dakikada ev sahibi takım 10 kişi kaldı. Savunmada yükseklik kazanan topu kontrol etmek isteyen Mahmut Tekdemir'in Onur Ayık'ın yüzüne müdahalesi sonrasında hakem Burak Pakkan, Mahmut'a kırmızı kartını gösterdi.

25. dakikada sol kanattan gelişen turuncu-lacivertli takımın atağında Figueiredo, ceza yayı önündeki Aleksic'e pasını gönderdi. Aleksic'in sol ayağıyla sert şutunda, topu kaleci Orkun sağ eliyle çeldi.

45+2. dakikada Başakşehir penaltı kazandı. Ümraniyespor ceza sahasında Lenjani ile hava topu mücadelesine giren Serdar Gürler yerde kaldı. Hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.

45+4. dakikada Aleksic'in kullandığı penaltı atışında kaleci Orkun, soluna uzanıp meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısını Medipol Başakşehir, 1-0 üstün tamamladı.

[Başakşehir Ümraniyespor AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

54. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Popov'un sağ kanattan yaptığı ortada savunmadan seken topu arka direk önünde kontrol eden Sekidika şutunu çekti, meşin yuvarlak kaleci Muhammed'de kaldı.

58. dakikada Ümraniyespor penaltı kazandı. Başakşehir ceza sahasında Kayode ile Ahmed Touba arasında yaşanan pozisyon sonrasında hakem Burak Pakkan, VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelip pozisyonu izledi ve Ahmed Touba'nın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

60. dakikada penaltıyı kullanan Umut Nayir, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-1.

Kalan dakikalarda başka pozisyon olmadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakem: Burak Pakkan, Bahtiyar Birinci, Anıl Usta

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı (Dk. 12 Ahmed Touba), Edgar le, Mahmut Tekdemir, Lima (Dk. 80 Keny), Berkay Özcan, Ömer Ali Şahiner, Aleksic (Dk. 69 Biglia), Adnan Januzaj, Serdar Gürler (Dk. 80 Wu), Figueiredo (Dk. 69 Deniz Türüç)

HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov, Glumac, Epureanu, Lenjani (Dk. 46 Sackey), Mrsic (Dk. 46 Geraldo), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 46 Kayode), Serkan Göksu, Onur Ayık, Sekidika, Umut Nayir

Goller: Dk. 4 Aleksic (Medipol Başakşehir), Dk. 60 Umut Nayir (Penaltıdan) (HangiKredi Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Dk. 7 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 45+3 Orkun Özdemir (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 65 Berkay Özcan, Dk. 71 Lima (Medipol Başakşehir)