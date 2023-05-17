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Spor
AA 17.05.2023 14:52

Galatasaray'ın gelecek sezon kombineleri tükendi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 2023-2024 sezonu için genel satışa çıkarılan kombinelerin tükendiğini açıkladı.

Galatasaray'ın gelecek sezon kombineleri tükendi
[Fotograf: AA]

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından mesaj yayımlandı.

"2023-2024 sezonu için genel satışa çıkan kombinelerimiz tükenmiştir. Yoğun ilginiz için teşekkür ederiz büyük Galatasaray taraftarı!"

18 Nisan'da başlayan kombine ile VIP koltuk satışlarında, 19 bin adet aşılarak kulüp tarihindeki en yüksek yenileme rakamı elde edilirken, bugün başlayan kombine genel satışına da taraftarların ilgisi yoğun oldu.


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