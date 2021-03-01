Üç adım atlamada Türkiye 23 Yaş Altı ve Büyükler rekorunu 13.97'lik derecesiyle elinde bulunduran ENKA Kulübü sporcusu Tuğba Danışmaz, hedefi, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yer alma ihtimali, atletizme başlama hikayesi ve antrenörü Cahit Yüksel'i beraber çalışmaya ikna etme süreciyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Polonya'da 5-7 Mart'ta düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na katılacak 21 yaşındaki sporcu, çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Son olarak İstanbul'da organize edilen Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 13.97'lik derecesiyle Türkiye rekorunu yenileyen Tuğba Danışmaz, Türkiye'de 14 metre atlayan ilk kadın sporcu olma hedefine çok yaklaştı.

Milli atlet, bu hedefine vücuduna yaptırdığı dövmeyle motive olduğunu belirtti.

"Türkiye'de şu ana kadar 14 metre atlamış Türk kadını yok. Kendime 'Sen bunu başaracaksın, eğer olimpiyatlara da gidersen 14 metre atlayıp gideceksin.' dedim. Türkiye'de 14 metreyi atlayan ilk kadın sporcu olmayı hedefliyorum. Dövmelere karşı zaafım var. Vücudumdaki dövmelerin sayısını unuttum. İnsan yapabileceği bir şeyi hedefler. 14 metre hedefimin dövmesi vücudumda kazılı olsun istedim. Dövmem bir pusula. Pusula'nın içinde saat var. Saat 14.00'te duruyor. Bunun yanı sıra vücuduma olimpiyat halkası da yaptırdım. Hedeflerim olduğu için bu dövmeleri yaptırdım."

[Fotoğraf: AA]

"Tokyo Olimpiyat Oyunları'na gitme şansım yüksek"

Uluslararası turnuvalara katılmanın önemine dikkati çeken Tuğba Danışmaz, bu organizasyonlarda elde ettiği derecelerle Tokyo Olimpiyatları hedefine adım adım yaklaştığını aktardı.

Milli sporcu, son 2 yılda sergilediği performansla dikkat çekti.

"Tokyo Olimpiyat Oyunları için baraj 14.30. Bu barajı geçemezsem bile sıralamadaki ilk 32 sporcu olimpiyatlara gidecek. Şu an 33. sıradayım. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda elde ettiğim 13.97'lik derecem henüz eklenmedi. Bu puan da yüksek. Eklendiği zaman üst sıralara çıkacağımı düşünüyorum. Tokyo Olimpiyat Oyunları'na gitme şansımı yüksek görüyorum. 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ise kürsüyü hedefliyorum."

"Vazgeçecektim, kardeşim beni döndürdü"

Tuğba Danışmaz, yaşadığı sakatlıklar ve eski antrenörünün ilgisizliği nedeniyle sıkıntılı bir süreç geçirdiğini kaydetti.

"Yaşadığım sakatlıklar ve antrenörümün ilgisizliği nedeniyle 2 sene önce sporu bırakmaya karar verdim. Katıldığım bir yarıştan sonra eve gittiğimde kardeşim bana 'Sen eskiden eve madalyayla dönerdin.' dedi. Bu, beni çok üzdü. Kardeşimin sözleri beni çok etkiledi. Kardeşim haklıydı çünkü gerçekleştirmek istediğim bir hedefim ve temsil etmem gereken bir bayrak vardı. Vazgeçecektim ancak sağ olsun kardeşim beni döndürdü. İyi ki döndürmüş."

[Fotoğraf: AA]

"Cahit hoca ile hedeflerime ulaşacağımı düşünüyorum"

2019 Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda ikinciliği bulunan Tuğba Danışmaz, antrenörü Cahit Yüksel'i beraber çalışmaya ikna etme süreciyle ilgili konuştu.

"Sıkıntılı bir süreçti. Gelişemiyordum. Eski antrenörümle devam edemeyeceğimi anladım. Hedefim Türkiye'de birinci olmak değil. Önemli olan bir Türk'ün neler yapabileceğini uluslararası platformlarda göstermek. Cahit hocaya, Ankara'ya geldiğinde konuşmak istediğimi ilettim. Çok uzun bir mesaj attım. Hedeflerimi ve geçirdiğim sıkıntılı süreci anlattım. Benimle çalışmayı kabul etmesi için 2 hafta uğraştım ancak başaramadım. Daha sonra eski antrenörüme mesaj attım. Ona 'Cahit hocayla çalışıyorum.' dedim. Daha sonra Cahit hoca 'Neler oluyor' diye beni aradı. Ben de 'Kabul etmiyorsunuz ama sizinle çalışacağım.' dedim. Ertesi sabah buluştuk. Başardım ve onu ikna ettim. Sporcusunun arkasında durması en büyük özelliği. Çok şanslıyım. Cahit hoca ile hedeflerime ulaşacağımı düşünüyorum."

[Fotoğraf: AA]

Seçilemediği halde servise bindi, hayatı değişti

Tuğba Danışmaz, atletizme başlama hikayesiyle ilgili de konuştu.

"İlkokul 5. sınıfa gidiyordum. Okullar arası atletizm şampiyonaları yapılıyordu. Okulda seçmelere katıldım, herkesi geçmeme rağmen beden eğitimi öğretmenimiz beni seçmedi. Ertesi gün okula servis geldi. Seçilen öğrencilerden önce servise bindim ve en arkaya oturdum. Seçilen öğrencilerle sahaya gittik. Orada da seçmeler yapıldı. Antrenör sadece beni beğendi, herkesi gönderdi ve antrenman yaptık. Bu şekilde sporculuk kariyerim de başladı."

Cahit Yüksel: Birileri bir şeyi yapıyorsa, biz de yapabiliriz

Tuğba Danışmaz'ın antrenörü Cahit Yüksel, ilk hedeflerinin Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda final yarışmak olduğunu aktardı.

[Fotoğraf: AA]

Yüksel, milli atletin sergilediği performansla son 2 yılda büyük bir çıkış yakaladığını vurguladı.

"Başlangıç sürecimiz biraz sancılı oldu. Tuğba'nın yaşamı ve spor hayatıyla ilgili radikal bir karar vermesi gerekiyordu. Birlikte çalışabilmenin en önemli yolları iş disiplinine ve kurallara uymak. İşinizi sistemli bir şekilde yaparsanız başarı mutlaka gelir. Öncelikli hedefimiz Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda final yarışmak."

Cahit Yüksel, hedefledikleri başarılara ulaşabilmeleri için düzenli çalışmanın ve her türlü desteği görmenin öneminin altını çizdi.

"Benim temel bir ilkem var. Birileri bir şeyi yapıyorsa, biz de yapabiliriz. Başarının gelebilmesi için çok iyi bir iş birliğinin olması gerekiyor. Gerçekçi hedefler koyuyoruz. Bu sene bizim için başarı kriteri Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmak. Daha sonra ise 2024 Paris Olimpiyatları'nda final koşabilmek için planlar yapmalıyız."