Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 06:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Milan İngiltere'den turla döndü
[Fotograf: İHA]
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında Tottenham ile Milan karşı karşıya geldi. İlk maçta Milan evinde, 1-0'lık skorla galip ayrılan Milan rövanşta 0-0 berabere kalarak adını çeyrek finale yazdıran ekip oldu.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Tottenham ve Milan, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
İlk maçta 1-0 kazanan Milan 0-0'lık sonuçla adını çeyrek finale yazdıran ekip oldu.
Tottenham'da Romero 77'de ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı.
Milan, 2011/12 sezonundan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükseldi.
Etiketler: Milan Şampiyonlar Ligi
Sıradaki Haber
Galatasaray Van Aanholt'u PSV'ye kiraladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz