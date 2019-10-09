Spor
Milan, Giampaolo'nun görevine son verdi09 Ekim 2019 Çarşamba 05:07 - Son Güncelleme 09 Ekim 2019 Çarşamba 05:07
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği İtalya Birinci Ligi (Serie A) ekibi Milan, teknik direktör Marco Giampaolo'nun görevine son verdi.
Serie A'daki son 4 maçının 3'ünü kaybeden Milan'da başarısızlığın faturası, 19 Haziran'da 2+1 bir yıllık sözleşme imzalanan teknik direktör Giampaolo'ya kesildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 52 yaşındaki İtalyan teknik adamın sözleşmesi feshedildi.
Milan, 7. haftası tamamlanan Serie A'da, lider Juventus'un 10 puan gerisinde 13. sırada yer alıyor.
Giampaolo, 2004'te başladığı kariyerinde Ascoli, Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Brescia, Cremonese, Empoli ve Sampdoria kulüplerini de çalıştırdı.
Kaynak: AA
Etiketler: Hakan Çalhanoğlu Milan Marco Giampaolo