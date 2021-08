Siyah beyazlı kulüp, yıldız oyuncunun transferi için Chelsea Kulübü'ne 2021-2022 sezonu için net 150 bin euro kiralama bedeli ödeyecek.

Oyuncuya ise 2021-2022 sezonu için net 3 milyon 165 bin euro garanti ücret ödeyecek.

Siyah beyazlılar, transferi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Videoda, "O, Beşiktaş'ın ihtiyacı olan her şey" ifadelerine yer verildi.

O Beşiktaş’ın ihtiyacı olan her şey!



Welcome to Beşiktaş @mbatshuayi #BatsmanRises pic.twitter.com/S2xmjizGZb