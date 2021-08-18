Haber Giriş: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Michy Batshuayi resmen Beşiktaş'ta
Beşiktaş, Michy Batshuayi'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Siyah beyazlı kulüp, yıldız oyuncunun transferi için Chelsea Kulübü'ne 2021-2022 sezonu için net 150 bin euro kiralama bedeli ödeyecek.
Oyuncuya ise 2021-2022 sezonu için net 3 milyon 165 bin euro garanti ücret ödeyecek.
Siyah beyazlılar, transferi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Videoda, "O, Beşiktaş'ın ihtiyacı olan her şey" ifadelerine yer verildi.
O Beşiktaş’ın ihtiyacı olan her şey!— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 18, 2021
Welcome to Beşiktaş @mbatshuayi #BatsmanRises pic.twitter.com/S2xmjizGZb
Etiketler: Beşiktaş Transfer Haberleri
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