Haber Giriş: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'e Brezilyalı forvet
Süper Lig ekibi Gaziantep, Brezilyalı forvet Joao Figueiredo'yu transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden El Wasl forması giyen 25 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralık olarak kadroya dahil etti.
Joao Figueiredo'nun kariyerine ilişkin bilgilerin yer aldığı açıklamada, "Joao Figueiredo'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.
TRANSFER | JOAO FIGUEIREDO GAZİANTEP’TE!— Gaziantep FK (@GaziantepFK) August 18, 2021
https://t.co/dcMQt9TqMA pic.twitter.com/e7s77u0C1U
Etiketler: Gaziantep FK Transfer Haberleri
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