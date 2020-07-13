Fenerbahçe'nin sezon başında Alman kulübü Nürnberg'e kiralık gönderdiği Michael Frey, takımıyla yollarını ayırdı.

Alman Kulübü'nden yapılan açıklamada takımda kiralık olarak forma giyen isimlere teşekkür edilirken, "Kendilerine futbol hayatlarında başarılar dileriz" denildi.