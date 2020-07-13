Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Michael Frey Fenerbahçe'ye geri döndü
Nürnberg, Fenerbahçe'den kiraladıkları Michael Frey'in satın alma opsiyonunu kullanmadığını açıkladı ve İsviçreli oyuncu sarı-lacivertli takıma geri döndü.
Fenerbahçe'nin sezon başında Alman kulübü Nürnberg'e kiralık gönderdiği Michael Frey, takımıyla yollarını ayırdı.
Alman Kulübü'nden yapılan açıklamada takımda kiralık olarak forma giyen isimlere teşekkür edilirken, "Kendilerine futbol hayatlarında başarılar dileriz" denildi.
Etiketler: Nürnberg Fenerbahçe Michael FreySon Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 20:47
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